«Аталанта» официально объявила о переходе Миранчука

Алексей Миранчук
globallookpress.com
«Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении.
Il post che stavate aspettando 😎 добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! 🇷🇺👋🏼— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
The post you've been waiting for 😉 #WelcomeMiranchuk! 🖤💙
⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ylRCOfv27R
Официально условия контракта не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера 24-летнего Миранчука составила 14,5 миллиона евро, а соглашение рассчитано на пять лет.
За девять сезонов за «Локомотив» он провел 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.