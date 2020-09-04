«Аталанта» официально объявила о переходе Миранчука

официально объявила о трансфере полузащитника, сообщает пресс-служба бергамского клуба.

«Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении.

Официально условия контракта не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера 24-летнего Миранчука составила 14,5 миллиона евро, а соглашение рассчитано на пять лет.

За девять сезонов за «Локомотив» он провел 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.

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