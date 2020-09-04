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    «Аталанта» официально объявила о переходе Миранчука

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    «Аталанта» официально объявила о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает пресс-служба бергамского клуба.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении.

    Официально условия контракта не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера 24-летнего Миранчука составила 14,5 миллиона евро, а соглашение рассчитано на пять лет.

    За девять сезонов за «Локомотив» он провел 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «железнодорожников» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.

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