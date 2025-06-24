Нефтчи Фергана — Машъал: прогноз на кубок Узбекистана со ставкой 2.41

24 июня в 1/8 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Машъал». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Машъал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана проводит не особо продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана на 8 очков отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 20 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Фергана одолел «Бухару» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Сурханом» (0:0). А вот поединок с «Шуртаном» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.

Причем «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «Машъалу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника явно не блещет монолитностью.

«Машъал»

Турнирное положение: «Машъал» ходит в середняках чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Машъал» в 13 матчах чемпионата набрал 15 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Машъал» уступил «Насафу» (1:3).

До того команда учинила разгром «Коканду» (4:0). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Бунёдкором» (1:1).

При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Машъал» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 13 поединках узбекского чемпионата.

При этом «Машъал» пропускает в среднем реже 2 голов за матч. А вот отрыв от опасной зоны нынче составляет всего три очка.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только ферганцев она не может обыграть уже почти 9 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Машъал» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

Ферганцы не проигрывают уже 6 матчей кряду

«Нефтчи» Фергана не пропускает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 3.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

Прогноз: «Нефтчи» Фергана выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Машъала» часто допускает простейшие ошибки.

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13