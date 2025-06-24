Нефтчи Фергана — Машъал: прогноз на кубок Узбекистана со ставкой 2.41

«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана проводит не особо продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана на 8 очков отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 20 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Фергана одолел «Бухару» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Сурханом» (0:0). А вот поединок с «Шуртаном» завершился яркой викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Нефтчи» Фергана на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.
Причем «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «Машъалу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника явно не блещет монолитностью.
«Машъал»
Турнирное положение: «Машъал» ходит в середняках чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Машъал» в 13 матчах чемпионата набрал 15 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Машъал» уступил «Насафу» (1:3).
До того команда учинила разгром «Коканду» (4:0). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Бунёдкором» (1:1).
При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Машъал» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 13 поединках узбекского чемпионата.
При этом «Машъал» пропускает в среднем реже 2 голов за матч. А вот отрыв от опасной зоны нынче составляет всего три очка.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только ферганцев она не может обыграть уже почти 9 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Машъал» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- Ферганцы не проигрывают уже 6 матчей кряду
- «Нефтчи» Фергана не пропускает 3 матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 3.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.
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Прогноз: «Нефтчи» Фергана выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Машъала» часто допускает простейшие ошибки.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13