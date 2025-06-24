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    Ферганцы будут торопиться

    Нефтчи Фергана — Машъал: прогноз на кубок Узбекистана со ставкой 2.41

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Машъал»
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    24 июня в 1/8 финала Кубка Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Машъал». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Машъал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана проводит не особо продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана на 8 очков отстает от лидера чемпионата. А вот отличились игроки команды 20 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Нефтчи» Фергана одолел «Бухару» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Сурханом» (0:0). А вот поединок с «Шуртаном» завершился яркой викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Нефтчи» Фергана на данном этапе выглядит достаточно монолитно. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.

    Причем «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «Машъалу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и оборона соперника явно не блещет монолитностью.

    «Машъал»

    Турнирное положение: «Машъал» ходит в середняках чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Машъал» в 13 матчах чемпионата набрал 15 зачетных пунктов. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Машъал» уступил «Насафу» (1:3).

    До того команда учинила разгром «Коканду» (4:0). А вот чуть ранее она подписала мировое соглашение с «Бунёдкором» (1:1).

    При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Машъал» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 13 мячей в 13 поединках узбекского чемпионата.

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    При этом «Машъал» пропускает в среднем реже 2 голов за матч. А вот отрыв от опасной зоны нынче составляет всего три очка.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Вот только ферганцев она не может обыграть уже почти 9 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Машъал» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч

    • Ферганцы не проигрывают уже 6 матчей кряду

    • «Нефтчи» Фергана не пропускает 3 матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 3.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.13 и 1.67.

    Прогноз: «Нефтчи» Фергана выглядит монолитнее оппонента, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Машъала» часто допускает простейшие ошибки.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нефтчи Фергана — Машъал?

    Матч Нефтчи Фергана — Машъал состоится 24 июня 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нефтчи Фергана — Машъал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нефтчи Фергана — Машъал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нефтчи Фергана — Машъал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нефтчи Фергана — Машъал?

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в скромные 3.87.

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    Нефтчи Фергана — Машъал: прогноз и ставка за 2.41, статистика, коэффициенты матча 24.06.202517:30. Ферганцы будут торопиться
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