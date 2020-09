«МЮ» объявил лучшего игрока прошлого сезона

Полузащитникстал лучшим игроком прошлого сезона по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Второе место занял француз Антони Марсьяль, а замкнул тройку англичанин Маркус Рэшфорд. Отметим, что Фернандеш стал первым игроком в истории клуба, который выиграл трофей лучшего футболиста года после всего лишь полсезона в «МЮ».

В ходе голосования португалец набрал 35,5% голосов. У Марсьяля — 34%, а за Рэшфорда проголосовали 10,4% болельщиков.

Фернандеш провел за манкунианцев 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

🥁 As voted for by you, the fans...

Our 2019/20 𝐒𝐢𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐁𝐮𝐬𝐛𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫: @B_Fernandes8 ❤️#MUFC @adidasfootball pic.twitter.com/px3JzpFpvD