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    «МЮ» объявил лучшего игрока прошлого сезона

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим игроком прошлого сезона по версии болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш

    Второе место занял француз Антони Марсьяль, а замкнул тройку англичанин Маркус Рэшфорд. Отметим, что Фернандеш стал первым игроком в истории клуба, который выиграл трофей лучшего футболиста года после всего лишь полсезона в «МЮ».

    В ходе голосования португалец набрал 35,5% голосов. У Марсьяля — 34%, а за Рэшфорда проголосовали 10,4% болельщиков.

    Фернандеш провел за манкунианцев 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

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