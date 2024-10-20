«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице, набрав всего одно очко в 7-ми матчах. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 9:21.

«Вулверхэмптон» остается одной из четырех команд текущего сезона АПЛ, которая еще ни разу не побеждала. Кроме того, «волки» проиграли четыре последних матча кряду с общим счетом 6:12.

Результативным получился крайний матч против «Брентфорда» (3:5). До этого подопечные Гари О′Нила проиграли «Ливерпулю» (1:2) и «Астон Вилле» (1:3), а также вылетели из Кубка Английской лиги, уступив «Брайтону» (2:3) на стадии 1/16 финала.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 7-ми матчах. На счету «горожан» 5 побед и 2 ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 17:8.

В крайнем туре «Манчестер Сити» не без труда одолел дома «Фулхэм» (3:2) благодаря дублю Ковачича и голу Доку. Эта победа стала для подопечных Гвардиолы первой после двух ничьих подряд с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1).

«Манчестер Сити» продолжает также успешно выступать в Кубке Английской лиги, обыграв «Уотфорд» в 1/16 финала (2:1). В Лиге Чемпионов «горожане» идут пока без поражений — 0:0 с «Интером» и 4:0 со «Слованом».

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Вулверхэмптоне и 5:1 в Манчестере.

В 10-ти последних встречах на счету «горожан» 7 побед, «волки» оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.87.