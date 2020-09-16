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    Назначены арбитры на матчи 8-го тура РПЛ

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    РФС на своем официальном сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 8-го тура РПЛ.

    Назначены арбитры на матчи 8-го тура РПЛ
    Назначены арбитры на матчи 8-го тура РПЛ

    18 сентября

    «Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Роман Усачев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.

    19 сентября

    «Урал» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Зуев.

    «Ростов» — «Ротор»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.

    20 сентября

    «Уфа» — ЦСКА: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Арсенал» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.

    «Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Игорь Синер.

    «Локомотив» — «Тамбов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Румянцев.

    21 сентября

    «Динамо» — «Ахмат»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Геннадий Куличенков. 0

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