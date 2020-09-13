«Алавес» — «Бетис»: счет матча 0:1, обзор гола

потерпел поражение отв домашнем матче первого тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол «Бетис» забил в компенсированное время второго тайма. Его автором стал Кристиан Тельо, вышедший на замену на 82-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Бетис 0:1 Гол: 0:1 Кристиан Тельо (90') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Родриго Эли, Виктор Лагуардия, Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина, Луис Риоха (Дейверсон, 66'), Эдгар Мендес (Мартин Агиррегабирия, 89'), Пере Понс (Sergi Garcia, 90'), Лукас Перес (Хави Лопес, 65'), Хоселу Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Набиль Фекир (Диего Лайнес, 90'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Кристиан Тельо, 82'), Хоакин (Айтор Руйбаль, 67'), Родригес Гидо, Борха Иглесиас Предупреждения: Луис Риоха (22'), Эмерсон (63'), Хави Лопес (69'), Алекс Морено (72'), Томас Пина (81'), Борха Иглесиас (81')

В следующем туре «Бетис» на своем поле примет «Вальядолид», а «Алавес» отправится в гости к «Гранаде». 0