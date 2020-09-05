Хаверц: Выступления за такой большой клуб, как «Челси» — это осуществление мечты

Полузащитникпрокомментировал переход из леверкузенского «Байера» в лондонский

«Я очень счастлив и горд оказаться здесь. Для меня выступления за такой большой клуб, как "Челси", — это осуществление мечты, и я с нетерпением жду, когда встречусь со всеми игроками и тренерами.

Да, я очень рад быть здесь!» — сказал немец клубной пресс-службе.

Сделка обошлась лондонцам примерно в 71 млн фунтов, пишет BBC. По оценке The Telegraph, «Челси» заплатил за трансфер 62 миллиона фунтов, а еще порядка 8 миллионов могут составить бонусы.

Таким образом, Хавертц стал вторым по стоимости трансфером «Челси» после вратаря Кепы Аррисабалаги, который в 2018 году перешел из «Атлетика» за 71,6 млн фунтов.

Трансфер Хавертца стал седьмым для тренера Фрэнка Лэмпарда в его первое окно после снятия бана с клуба. 0