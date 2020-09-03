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    Регилон готов уйти из «Реала»

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    Левый защитник «Реала» Серхио Регилон заявил, что может вновь покинуть мадридский клуб.

    Серхио Регилон
    Серхио Регилон

    «Я иду вперед день за днем. Если я буду постоянно думать о том, где продолжу карьеру, то не смогу получить удовольствие от выступления в национальной сборной.

    Очевидно, что "Реал" — мой дом, но все не так просто. Я готов ко всему, в том числе и уходу из мадридского клуба», — цитирует Регилона Marca.

    23-летний испанец сообщил, что был бы не против продолжить выступать за «Севилью», за которую он играл весь прошлый сезон на правах аренды.

    На его счету 38 матчей за андалузцев, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста. Вместе с клубом Серхио стал победителем Лиги Европы.

    В услугах Регилона заинтересованы такие английские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Эвертон». 0

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