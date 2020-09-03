Сборная Катара выступит на Кубке КОНКАКАФ в 2021 и 2023 годах

Катарская футбольная ассоциация и Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 заключили соглашение о партнерстве с КОНКАКАФ.

В рамках этого сотрудничества сборная Катара дважды примет участие в Золотом кубке КОНКАКАФ в качестве приглашенной команды. Это произойдет в 2021 и 2023 годах.

«Сборная Катара будет гостевым участником Золотого кубка КОНКАКАФ, главного мужского международного турнира в нашем регионе. Мы с нетерпением ждём их и знаем, что они как действующие чемпионы Кубка Азии АФК будут достойными соперниками для всех команд турнира», — отметил президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни.

Напомним, в 2019 году сборная Катара принимала участие в Кубке Америки по футболу, где не смогла выйти из группы. 0