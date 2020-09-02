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    Цорн: Федун сравнивал Тиля с Промесом по значимости для «Спартака»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Гуса Тиля из «АЗ Алкмаара».

    Гус Тиль
    Гус Тиль

    Ранее появилась информация, что голландский хавбек на правах аренды перейдет в немецкий «Фрайбург».

    «Ни в одной из состоявшихся сделок я не ухудшил условия для "Спартака". Представлял интересы клуба, ни один трансфер не заинтересовал бы меня, если он был бы хуже для клуба. Так что про Тиля — вброс.

    Любая подобная информация про увеличение стоимости — неправда, потому что я сам активно участвовал в переговорах и старался совершить покупки и продажи на лучших условиях для "Спартака".

    И ещё о Гусе. Мы тогда искали перспективную "десятку" под схему Кононова. Нужен был эффективный, габаритный, физически сильный исполнитель. Считаю, что в голландце мы нашли того, кто отвечал всем этим требованиям.

    На тот момент АЗ не хотел его ни в коем случае продавать, у „Алкмаара“ лежало предложение на 14 с половиной миллионов из Англии. Но расставаться, повторю, не хотели, ведь человек два года был капитаном.

    По-прежнему полагаю, что у Тиля огромный потенциал, просто у него такая ситуация, что адаптация для каждого в России протекает по-разному.

    Например, Ларссон и Крал довольно быстро ее прошли, у Тиля всё дольше происходит. Хотя при схеме 4-2-3-1, когда играли с "Ахматом" и "Крыльями" в начале прошлого сезона, Гус блистал и показывал хороший футбол.

    Так что качества у него есть. Леонид Арнольдович поддерживал трансфер, был крепко "за", он видел и видит в нем большой потенциал.

    Сравнивал его по значимости для "Спартака" с Промесом, говорил, что способен стать таким же большим активом в будущем», — цитирует Цорна «Спорт-экспресс». 0

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