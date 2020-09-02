«Аталанта» сыграет с «Лацио» в первом туре Серии A сезона 2020/21

Стало известно расписание матчей итальянской Серии A сезона-2020/21, который стартует 19–20 сентября. Завершится первенство 23 мая 2021 года.

Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».

Полный список матчей первого тура:

«Беневенто» — «Интер»

«Фиорентина» — «Торино»

«Дженоа» — «Кротоне»

«Ювентус» — «Сампдория»

«Лацио» — «Аталанта»

«Милан» — «Болонья»

«Парма» — «Наполи»

«Сассуоло» — «Кальяри»

«Удинезе» — «Специя»

«Верона» — «Рома»

Полное расписание чемпионата Италии сезона-2020/2021 в ближайшее время на LiveSport.Ru. 0