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    «Аталанта» сыграет с «Лацио» в первом туре Серии A сезона 2020/21

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    Стало известно расписание матчей итальянской Серии A сезона-2020/21, который стартует 19–20 сентября. Завершится первенство 23 мая 2021 года.

    Серия А
    Серия А

    Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».

    Полный список матчей первого тура:

    «Беневенто» — «Интер»
    «Фиорентина» — «Торино»
    «Дженоа» — «Кротоне»
    «Ювентус» — «Сампдория»
    «Лацио» — «Аталанта»
    «Милан» — «Болонья»
    «Парма» — «Наполи»
    «Сассуоло» — «Кальяри»
    «Удинезе» — «Специя»
    «Верона» — «Рома»

    Полное расписание чемпионата Италии сезона-2020/2021 в ближайшее время на LiveSport.Ru. 0

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