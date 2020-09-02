«Аталанта» сыграет с «Лацио» в первом туре Серии A сезона 2020/21

Действующий обладатель титула «Ювентус» в родных стенах примет «Сампдорию». «Аталанта», состав которой пополнил Алексей Миранчук, в стартовом матче на выезде встретится с «Лацио».
Полный список матчей первого тура:
«Беневенто» — «Интер»
«Фиорентина» — «Торино»
«Дженоа» — «Кротоне»
«Ювентус» — «Сампдория»
«Лацио» — «Аталанта»
«Милан» — «Болонья»
«Парма» — «Наполи»
«Сассуоло» — «Кальяри»
«Удинезе» — «Специя»
«Верона» — «Рома»
Полное расписание чемпионата Италии сезона-2020/2021 в ближайшее время на LiveSport.Ru. 0