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    Главного тренера «Краснодара» дисквалифицировали на один матч

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч за то, что аплодировал арбитру Сергею Карасеву после домашней игры против «Ростова» (1:1).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

    «Мусаев принял участие в заседании. Мы получили дополнительный рапорт от Карасева. В соответствии с правилами игры Карасев показал красную карточку, в рапорте объяснил, почему.

    Карасев написал, что Мусаев не использовал ненормативную лексику и оскорбительных выражений.

    По словам Карасева, приблизившись с ним, Мусаев выразил недовольство судьи словами и жестом. А именно — аплодисментами.

    Мы учли, что нет квалифицирующих признаков. Поэтому решили ограничиться одной игрой дисквалификации, которая следует автоматически при предъявлении красной карточки.

    Мусаев в рамках заседания признал, что не стоило в такой форме общаться с судьей», — сказал Григорьянц в интервью «РИА Новости» .

    30 августа «Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью 1:1. В рамках седьмого тура (ориентировочно 13 сентября) команда Мусаева на выезде сыграет с волгоградским «Ротором». 0

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