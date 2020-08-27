Представлена обновленная домашняя форма сборной России для выступления на чемпионате Европы-2020.

Adidas представил обновленную форму сборной России к Евро-2020 Adidas 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, аdidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — говорится в сообщении производителя.

Отмечается, что болельщики, купившие предыдущую версию, смогут бесплатно обменять ее на форму с новым дизайном до 27 сентября.

Финальный турнир Евро-2020 запланирован с 11 июня по 11 июля 2021 года. По регламенту каждая сборная должна иметь два комплекта формы. Гостевой вариант национальная команда России представит позднее.

Ближайшие игры национальная команда проведет в рамках Лиги наций против Сербии и Венгрии. Матчи состоятся 3 и 6 сентября. 0