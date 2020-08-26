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    Гончаренко: Игра в четыре защитника? Сыграли так путем теории

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей против «Краснодара» (1:1) в матче 5 тура премьер-лиги.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Здесь всегда мы играем в открытый футбол, достаточно качественный, редко команды на протяжении долгого времени обороняются.

    Много и позиционных атак было, и быстрых. Может, в меньшей степени у "Краснодара". Хорошо поработали, но постоянно чего-то не хватает.

    В прошлой игре мы могли склонить чашу весов в нашу сторону, сейчас — тоже самое. Но не получилось набрать очков по максимуму.

    К нам переходят атакующие игроки, тот же Гайч, Зайнутдинов, еще будут приобретения в группу атаки. Потому нам более удобно сейчас играть такой схемой.

    Был риск, что мы, возможно, с листа так сыграли, путем теории. Считаю, мы хорошо действовали как в защите, так и в атаке.

    Чалов не готов на полный матч, это невооруженным глазом было видно. Плюс движения не хватало.

    Влашич в хорошем состоянии, много атак разгонял, не терял мячи. Против него всегда неприятно играть. Гайчу еще надо улучшать форму.

    Зайнутдинов? Те качества, которые мы видели, они подтверждаются. Он и мячи сохраняет, и может убежать в атаку. Важно, что он левоногий, чтобы мы могли более разнообразно атаковать», — отметил Гончаренко в интервью «Спорт-Экспресу». 0

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