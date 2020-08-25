Месси уведомил «Барселону» о желании уйти

Нападающий «Барселоны»принял решение покинуть команду, информирует Football Espana со ссылкой на испанские и аргентинские СМИ.

Ряд источников сообщает, что аргентинец направил в клуб факс, в котором подчеркнул, что в одностороннем порядке намерен расторгнуть контракт.

У Месси было право расторгнуть соглашение, но это нужно было сделать до 10 июня. Впрочем, нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.

Отмечается, что «Барселона» созвала экстренное заседание совета директоров после получения сообщения от Месси.

Президент клуба Жозеп Мария Бартомеу намерен узнать мнение других членов клуба по этому вопросу. Не исключается, что «сине-гранатовые» попытаются юридически заблокировать расторжение контракта с аргентинской звездой.

Слухи об уходе Месси из «Барселоны» начали усиливаться после того, как каталонцы проиграли «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. 0