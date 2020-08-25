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    Месси уведомил «Барселону» о желании уйти

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть команду, информирует Football Espana со ссылкой на испанские и аргентинские СМИ.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Ряд источников сообщает, что аргентинец направил в клуб факс, в котором подчеркнул, что в одностороннем порядке намерен расторгнуть контракт.

    У Месси было право расторгнуть соглашение, но это нужно было сделать до 10 июня. Впрочем, нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.

    Отмечается, что «Барселона» созвала экстренное заседание совета директоров после получения сообщения от Месси.

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    • Президент клуба Жозеп Мария Бартомеу намерен узнать мнение других членов клуба по этому вопросу. Не исключается, что «сине-гранатовые» попытаются юридически заблокировать расторжение контракта с аргентинской звездой.

    Слухи об уходе Месси из «Барселоны» начали усиливаться после того, как каталонцы проиграли «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. 0

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