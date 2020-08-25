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    Черчесов призвал Соболева закрыть тему с Дзюбой

    Футбол Сборная России Футбол России Лига наций
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал форварда «Спартака» Александра Соболева на ближайшие матчи Лиги наций.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают.

    Да, конкуренция. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть.

    У Соболева случилось несчастье, я выразил ему соболезнования. Но есть одна ситуация, а есть — вторая. Этот тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, открыл эту тему. Тут нет такого, что я кого-то поддерживаю. Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает свое мастерство и работает на сборную. При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Мы с удовольствием это видим.

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    • Но он позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен был позволять. Он эту тему открыл и ее должен закрыть. Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого. Думаю, Соболев это прочитает и сделает какие-то выводы, и в спокойной обстановке эту тему закроет», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт». 0

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