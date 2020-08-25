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    Сборная России объявила состав на матчи Лиги наций

    Футбол Сборная России Футбол России
    Стал известен состав сборной России на матч матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт РФС. Российская команда встретится с Сербией и Венгрией.

    Роман Зобнин
    Роман Зобнин

    Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба — «Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

    Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

    С Сербией команда Станислава Черчесова сыграет 3 сентября. С Венгрией она встретиться 6 сентября. 0

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