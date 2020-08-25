«Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на 100 млн евро

планирует сократить зарплатную ведомость на 100 миллионов евро, утверждает AS.

За минувший сезон «сине-гранатовые» выплатили игрокам 525 миллионов евро, потратив на это 61 процент общего клубного бюджета.

Поскольку новый бюджет будет сокращен на 300 миллионов евро из-за кризиса, каталонцы задумались о том, как стабилизировать финансовое положение.

Для того, чтобы сократить зарплатную ведомость на 100 миллионов, «Барсе» придется расстаться с рядом игроков, у который слишком высокие оклады.

Ранее появилась информация, что клуб попросит Жерара Пике, Серджи Бускетса, Жорди Альбу и Серджи Роберто пойти на снижение зарплаты. 0