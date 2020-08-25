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    «Барселона» намерена сократить зарплатную ведомость на 100 млн евро

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    «Барселона» планирует сократить зарплатную ведомость на 100 миллионов евро, утверждает AS.

    Жерар Пике
    Жерар Пике

    За минувший сезон «сине-гранатовые» выплатили игрокам 525 миллионов евро, потратив на это 61 процент общего клубного бюджета.

    Поскольку новый бюджет будет сокращен на 300 миллионов евро из-за кризиса, каталонцы задумались о том, как стабилизировать финансовое положение.

    Для того, чтобы сократить зарплатную ведомость на 100 миллионов, «Барсе» придется расстаться с рядом игроков, у который слишком высокие оклады.

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