«Барселона» хочет расстаться с Ракитичем и Суаресом

Как сообщает AS, каталонскаяготова расстаться с полузащитникоми форвардом

После провального сезона в клубе проводится перестройка. Она коснулась и состава. Команду возглавил Рональд Куман и он намерен продать часть игроков, чтобы приобрести, по его мнению, наиболее подходящих.

Ракитич может вернуться в «Севилью». Суарес якобы интересен «Аяксу» и «Ювентусу».

Напомним, что «Барселона» не смогла выиграть Кубок Испании, заняла второе место в турнирной таблице Примеры, а также была разгромлена «Баварией» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. После этого поражения был уволен Кике Сетьен. Кроме того, пост спортивного директора покинул Эрик Абидаль. 0