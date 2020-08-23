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    «Барселона» хочет расстаться с Ракитичем и Суаресом

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    Как сообщает AS, каталонская «Барселона» готова расстаться с полузащитником Иваном Ракитичем и форвардом Луисом Суаресом.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    После провального сезона в клубе проводится перестройка. Она коснулась и состава. Команду возглавил Рональд Куман и он намерен продать часть игроков, чтобы приобрести, по его мнению, наиболее подходящих.

    Ракитич может вернуться в «Севилью». Суарес якобы интересен «Аяксу» и «Ювентусу».

    Напомним, что «Барселона» не смогла выиграть Кубок Испании, заняла второе место в турнирной таблице Примеры, а также была разгромлена «Баварией» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. После этого поражения был уволен Кике Сетьен. Кроме того, пост спортивного директора покинул Эрик Абидаль. 0

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