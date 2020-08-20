СМИ: Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из «Барсы»

Нападающий «Барселоны»во время встречи с новым главным тренером командысообщил, что на данный момент склоняется к уходу из клуба, сообщает каталонское радио RAC1

Во время встречи Куман рассказал Лео о своем проекте на следующий сезон, однако Месси выразил недовольство ситуацией в клубе после поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов и дал понять, что на данный момент не видит своего будущего в «Барселоне».

Несмотря на это, Месси понимает, с какими трудностями столкнется при уходе из «Барселоны», учитывая контрактные обязательства.

Клуб утверждает, что у игрока есть действующий контракт, и не хочет давать оценок встречи Кумана и Месси.

«Барселона» впервые с сезона-2007/08 осталась без трофеев, после чего распространились слухи о том, что Месси может покинуть команду. 0