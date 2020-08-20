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    Абидаль: Я сам подал в отставку

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    Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль дал интервью, в котором заявил, что сам покинул свою должность.

    Эрик Абидаль
    Эрик Абидаль

    «Уважаемые болельщики "Барсы", хочу написать эти строки, чтобы попрощаться. Делаю это из глубочайшей благодарности за то, что мне удалось разделить с вами два важных этапа моей жизни. Один как игроку, другой как руководителю.

    Второй период включает в себя два года, в течение которых я старался сделать "Барсу" лучше. Два напряженных сезона, которые я завершил уходом по собственному желанию.

    Несмотря на то, что совет директоров утвердил меня в моей должности в понедельник, в прошлый вторник я подал в отставку.

    Последние два года я пытался внести изменения, которые, на мой взгляд, были очень важны для будущего команды. Несмотря на мою убежденность и настойчивость, мне не удалось сделать это. По этой причине я думаю, что пришло время положить конец моим отношениям с клубом.

    Хочу отметить, что я отказался от еще одного года по контракту с "Барселоной".

    Сегодня ситуация в клубе сложная, но я не сомневаюсь — и желаю всем сердцем, — что ее можно преодолеть, чтобы вернуть заслуженные успехи этому великому клубу.

    Большое всем спасибо. Да здравствует "Барса", да здравствует Каталония», — написал Абидаль в своем Instagram. 0

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