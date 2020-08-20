Абидаль: Я сам подал в отставку

Бывший спортивный директордал интервью, в котором заявил, что сам покинул свою должность.

«Уважаемые болельщики "Барсы", хочу написать эти строки, чтобы попрощаться. Делаю это из глубочайшей благодарности за то, что мне удалось разделить с вами два важных этапа моей жизни. Один как игроку, другой как руководителю.

Второй период включает в себя два года, в течение которых я старался сделать "Барсу" лучше. Два напряженных сезона, которые я завершил уходом по собственному желанию.

Несмотря на то, что совет директоров утвердил меня в моей должности в понедельник, в прошлый вторник я подал в отставку.

Последние два года я пытался внести изменения, которые, на мой взгляд, были очень важны для будущего команды. Несмотря на мою убежденность и настойчивость, мне не удалось сделать это. По этой причине я думаю, что пришло время положить конец моим отношениям с клубом.

Хочу отметить, что я отказался от еще одного года по контракту с "Барселоной".

Сегодня ситуация в клубе сложная, но я не сомневаюсь — и желаю всем сердцем, — что ее можно преодолеть, чтобы вернуть заслуженные успехи этому великому клубу.

Большое всем спасибо. Да здравствует "Барса", да здравствует Каталония», — написал Абидаль в своем Instagram. 0