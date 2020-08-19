Семак: Когда забили второй мяч, игра немного раскрылась

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над(2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Хорошая зрелищная эмоциональная игра была. В первом тайме было не так много острых моментов в атаке, нужно было больше бить по воротам.

Начало второго тайма было не самым активным, но с момента, когда забили второй мяч, игра немного раскрылась, в дальнейшем действовали хорошо и в обороне, и в атаке.

Поздравляю всех с заслуженной победой, будем готовиться к следующему матчу.

Дуглас — универсальный игрок, и в тренировочном процессе мы посмотрели несколько вариантов, проверили их в действии, остановились на таком.

Дуглас — умный игрок, который может действовать и в центре полузащиты, и в центре обороны, и слева. Для него не было сложности сыграть на этой позиции.

Исходя из важности матча, сделали выбор с Дугласом в центре. Юра Жирков вышел слева и тоже весь матч сыграл здорово. Поставили в состав тех, кто хорошо готов. Игроки оправдали надежды, сыграли хорошо.

По тому, как складывалась игра и двигались футболисты, необходимости в более ранних заменах не было. Замены носили скорее тактический характер», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» поднялся на 1-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 9 очков. 0