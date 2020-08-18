Слуцкий: Очень обидное поражение, плохо сработали на стандартах

Главный тренер «Рубина»подвел итог встречи 3-го тура РПЛ против(2:3).

«Сложно комментировать игру, очень обидное поражение, потому что пропустили в концовке два мяча со стандартов, когда уже казалось, что переломили игру полностью.

Просто плохо сработали на обоих стандартах. Сложно быть довольным игрой команды, когда она проигрывает, тем более так обидно. Моменты есть, забить пока не могут.

Мы в прошлом году были единственной командой в премьер-лиге, которая не пропустили ни одного мяча после угловых ударов.

Сегодня мы пропускаем три мяча со стандартов, сложно достаточно сейчас это комментировать. Объяснение этому я пока не могу найти.

Усиление? Трансферное окно пока открыто, всегда все стоит ожидать», — приводит слова тренера сайт казанцев. 0