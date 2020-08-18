СМИ: Миранчук согласен перейти в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива»еще на шаг приблизился к переходу в «Аталанту», сообщает Calciomercato.

По данным издания, российский футболист уже дал согласие на переход в бергамский клуб.

Переговоры «Аталанты» с агентом игрока ведутся уже неделю, что привело к значительному прогрессу.

«Локомотив» хочет получить за Миранчука 20 миллионов евро, но «Аталанта» надеется, что закроет сделку за 18 миллионов плюс бонусы.

На хавбека также претендует «Милан». Впрочем, «россонери» не слишком активны в переговорах, поскольку считают цену на россиянина завышенной.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в составе команды он провел 226 матчей, в которых отметился 43 голами и 44 результативными передачами. 0