Лукаку установил рекорд Лиги Европы

разгромил донецкийв полуфинале Лиги Европы со счетом 5:0.

В этой встрече дважды отличился форвард Ромелу Лукаку, он забил на 78-й и 84-й минутах.

Таким образом, бельгийский форвард стал первым игроком в истории турнира, который забивал в десяти матчах ЛЕ подряд. В нынешнем сезоне бельгиец забил шесть голов в пяти матчах за «Интер», а в розыгрыше 2014/15 — восемь мячей в пяти поединках за «Эвертон».

В нынешнем сезоне 27-летний Лукаку провел за «Интер» 50 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 0