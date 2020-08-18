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    Лукаку установил рекорд Лиги Европы

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    «Интер» разгромил донецкий «Шахтер» в полуфинале Лиги Европы со счетом 5:0.

    Ромелу Лукаку
    Ромелу Лукаку

    В этой встрече дважды отличился форвард Ромелу Лукаку, он забил на 78-й и 84-й минутах.

    Таким образом, бельгийский форвард стал первым игроком в истории турнира, который забивал в десяти матчах ЛЕ подряд. В нынешнем сезоне бельгиец забил шесть голов в пяти матчах за «Интер», а в розыгрыше 2014/15 — восемь мячей в пяти поединках за «Эвертон».

    В нынешнем сезоне 27-летний Лукаку провел за «Интер» 50 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 0

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