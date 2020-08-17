«Динамо» усилилось хорватским полузащитником

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о приобретении у загребского «Динамо» полузащитника

Соглашение «бело-голубых» с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет.

По данным СМИ, московский клуб заплатил за Моро 10 миллионов евро.

«Я выбрал московское "Динамо", потому что это клуб с большими целями, большими амбициями и отличными планами на будущее. Уверен, что смогу здесь прогрессировать и расти как футболист. Когда я увидел фотографии стадиона, то немедленно представил себя, выступающим на нем.

Я неплохо знаю российскую Премьер-лигу, следил за чемпионатом и могу сказать, что это непростой турнир. Здесь качественные футболисты, команды с различными стилями игры и довольно непредсказуемые результаты. Для меня это однозначно шаг вперед в карьере», — заявил хорват.

В минувшем сезоне Моро провел за загребское «Динамо» 40 матчей и забил 2 мяча 0