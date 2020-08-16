Игонин: Желтая карточка Ракицкому была очевидна, чего ее оспаривать?

Экс-полузащитник «Зенита»поделился мнением об удалениив матче 2-го тура РПЛ между петербургским клубом и(2:0).

«Желтая карточка Ракицкому была очевидна, чего ее оспаривать?

Понятное дело, что такая практика есть, попытаться можно. Но, повторюсь, по моему мнению, заслуженная карточка.

Вообще, мне кажется, скоро будут отдельные комитеты по первой, второй желтой. Все ищут возможность, чтобы что-то отмотать назад.

В спорных решениях я вижу в этом смысл, а делать это чтобы просто попытаться, не совсем спортивный подход», — сказал Игонин «Чемпионату».

Напомним, Ракицкий получил второе предупреждение после подката на 78-й минуте матча. 0