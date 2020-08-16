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    Конте: «Интер» уважает «Шахтер»

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    Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги Европы против украинского «Шахтера».

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Наш клуб уважает "Шахтер". В "Шахтере" много талантливых игроков, и в течение нескольких лет клуб доказывал, что, даже меняя тренеров и футболистов, способен качественно проводить перестройку и оставаться на высоком уровне.

    Я помню, как я противостоял "Шахтеру" в качестве главного тренера "Ювентуса" в Лиге чемпионов.

    Вместе мы выбили из турнира "Челси", который в тот момент был действующим победителем турнира.

    В те времена у них были футболисты, которые не были хорошо известны в Европе, но потом о них заговорили все — Генрих Мхитарян, Дарио Срна, Пятов и другие.

    Снимаю перед "Шахтером" и его руководством шляпу за умение находить таланты. Думаю, они постараются использовать свои сильные стороны и будут стараться поймать нас на контратаках, используя прессинг.

    Луиш Каштру заслуживает уважения, поскольку смог убедить талантливых игроков упорно работать на благо команды.

    Не так уж и легко уговорить атакующих полузащитников и нападающих сосредоточенно работать в обороне.

    Вселяет ли в меня "Шахтер" больше страха, чем "Байер"? Понимаете, в моем словаре нет слова "страх".

    Как я уже сказал, мы уважаем "Шахтер", и это сильнейшая команда, из тех с которыми мы встречались в Лиге Европы в нынешнем сезоне, однако мы покажем, что оказались в полуфинале не просто так и будем изо всех сил сражаться за выход в финал, цепляясь зубами и когтями за эту возможность.

    Я буду счастлив, если "Интер" выиграет трофей», — цитирует слова Конте «Советский Спорт» со ссылкой на Football Italia.

    Полуфинал Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» состоится завтра 17 августа в Дюссельдорфе.

    Сегодня в Кельне в первом матче 1/2 финала встретятся «Севилья» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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