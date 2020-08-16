Боатенг: Сейчас я наслаждаюсь каждой секундой в «Баварии»

Центральный защитник «Баварии»поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что выход в полуфинал Лиги чемпионов результат случается не каждый день. Команда не будет зацикливаться на этом результате и постарается выйти в финал.

Моя форма? Есть несколько деталей. Важно, чтобы вы заслужили доверие тренера, а также получали удовольствие от футбола.

Сейчас я наслаждаюсь каждой секундой в "Баварии". В целом, у нас очень хорошая атмосфера в раздевалке», — цитирует Боатенга пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что «Бавария» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Лионом». Матч состоится 19 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи — в 22:00 по московского времени. 0