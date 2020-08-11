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    Керимов: Все слухи о переходе Смолова в «Фенербахче» реальны

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    Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов высказался об интересе «Фенербахче» к нападающему «Локомотива» Федору Смолову.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    Ранее турецкие СМИ заявили, что «Фенербахче» сделал официальное предложение по покупке Смолова.

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    • «Все слухи о переходе Смолова в "Фенербахче" реальны, и более того на днях появилась информация, что немного изменились условия, и клуб более настойчиво хочет приобрести Смолова.

    Если до этого говорили, что они приобретут его только после того, как продадут своего нападающего, то сейчас главный тренер говорит о том, что даже если клуб его не продаст, им все равно нужен Смолов.

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    Дело в другом, нужно ли самому Смолову уходить в команду, которая без еврокубков. Ведь у "Локомотива" есть Лига чемпионов, плюс у московского клуба проблемы в атаке.

    В данной ситуации нужно покупать игроков, а не расставаться с ними», — сказал Керимов в эфире «Матч Премьер».

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    • Вторую половину сезона-2019/20 Смолов провел в «Сельте» на правах аренды. За испанский клуб Федор провел 14 матчей, забил два мяча. 0

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