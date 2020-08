Левандовский обошел Бензема в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

одержала крупную победу над(4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Два гола в составе немецкого клуба забил нападающий Роберт Левандовский.

Теперь в активе польского форварда 66 голов в Лиге чемпионов — на один больше, чем у нападающего «Реала» Карима Бензема (65).

66 — With a brace against Chelsea tonight, Robert Lewandowski is now the outright fourth-highest scoring player in Champions League history, with 66 goals. Carnivore. pic.twitter.com/iq1YCYbpKY