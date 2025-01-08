«Атлетик» — «Барселона»: счет матча 0:2, обзор голов

Авторами забитых мячей в этой игре стали Гави и Ламин Ямаль.
Отметим, что Оскар Де Маркос и Иньяки Уильямс из «Атлетика» также смогли забить, но их голы были отменены из-за офсайдов.
Футбол. Испания. Суперкубок
Атлетик — Барселона 0:2
Голы: 0:1 Гави (17'), 0:2 Ламин Ямал (53') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Оскар де Маркос, 63'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Юри Берчиче, Беньят Прадос (Микель Весга, 63'), Микель Хаурегисар, Унаи Гомес (Альваро Джало, 80'), Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Nicolas Serrano, 73'), Горка Гурусета (Нико Уильямс, 63') Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 83'), Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Гави (Ферран Торрес, 73'), Марк Касадо (Эрик Гарсия, 83'), Роберт Левандовски (Френки де Йонг, 73'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал (Фермин Лопес, 63'), Педри Предупреждения: Алехандро Беренгер (50'), Жюль Кунде (76')
«Барселона» стала финалистом Суперкубка Испании. Ее соперник станет известен по итогам матча «Реал» — «Мальорка».