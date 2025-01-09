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    «Лада» справится с главным аутсайдером Востока

    «Лада» — «Барыс». Ставка (к. 1.89) и прогноз на хоккей, КХЛ, 9 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Барыс»
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    Михаил Фисенко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Лада-Арене» 9 января. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Января 2025 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Лада»

    Турнирное положение: На счету тольяттинцев 37 очков после 40 матчей. В таблице Восточной конференции команда разместилась на 10-й строчке, на 2 пункта отстав от зоны Кубка.

    Последние матчи: В одном из последних матчей ушедшего года «Лада» выдала динамичный хоккей на катке «Авангарда», который обернулся для нее неудачей — 6:7.

    Лада — Барыс: коэффициенты букмекеров

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    После столь яркой встречи команда Павла Зубова обыграла «Автомобилист» — 3:2 Б, а в матчах этого года «Лада» уступила «Ак Барсу» — 1:3, разгромила «Барыс» — 5:0 и потерпела поражение от «Трактора» — 0:5.

    Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

    Состояние команды: «Лада» продолжает борьбу за выход в плей-офф, но стабильность ее формы на протяжении всего сезона находится на низком уровне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    При новом тренере у команды наметился осторожный прогресс в атаке, однако над реализацией «Ладе» по-прежнему предстоит как следует поработать.

    На фоне неплохой продуктивности впереди команду Павла Зубова нередко подводит оборона, которая в подавляющем большинстве случаев допускает непоправимые с точки зрения результатов ошибки.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахстанцы по-прежнему находятся на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. С 24 очками по итогам 45 матчей, команда опережает «Амур» на 1 турнирный балл.

    Последние матчи: Последние 8 матчей «Барыса» заканчиваются одним результатом — провалом астанчан. Так, очередная серия неудач началась с поражения от «Куньлуня» — 0:2.

    В следующих матчах команда Галыма Мамбеталиева дважды проиграла «Трактору» — 2:3, 3:5, а также уступила «Сибири» — 0:2, «Торпедо» — 1:3, «Салавату Юлаеву» — 0:6, «Ладе» — 0:5 и «Автомобилисту» — 2:3 Б.

    Не сыграют: Максим Мухаметов, Батырлан Муратов, Роман Старченко.

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    • Состояние команды: «Барыс» переживает весьма непростой период, подкрепленный очередной серией затяжных неудач и кризисом игрового содержания.

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    Команда Галыма Мамбеталиева испытывает трудности на всех участках ледовой площадки. В частности, «Барыс» страдает от слабой реализации и безобразной игры в защите.

    На каком-то отрезке регулярки астанчане смогли наладить определенную стабильность, но продлилось это недолго. Так, «Барыс», несмотря на смену курса, остается главным аутсайдером сезона.

    Статистика для ставок

    • В 4-х домашних матчах из последних 6 «Лада» пропускала не менее 3 голов

    • «Барыс» обходится без побед на протяжении 8 последних матчей

    • Только в одной игре из 5 последних «Барыс» забил больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.15, а победа «Барыса» — в 3.68.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

    Прогноз: В настоящее время результаты «Лады» оставляют желать лучшего, но на фоне продолжающейся борьбы за плей-офф матч с «Барысом» тольяттинцы будут рассматривать с точки зрения обязательных 2 очков на домашней площадке.

    Ставка: «Лада» победит за 1.89.

    Прогноз: В матче с одним из худших по игре в обороне клубов лиги «Лада» способна раскрыть весь свой атакующий потенциал.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 1.80.

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