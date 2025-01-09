Лада
Барыс
«Лада»
Турнирное положение: На счету тольяттинцев 37 очков после 40 матчей. В таблице Восточной конференции команда разместилась на 10-й строчке, на 2 пункта отстав от зоны Кубка.
Последние матчи: В одном из последних матчей ушедшего года «Лада» выдала динамичный хоккей на катке «Авангарда», который обернулся для нее неудачей — 6:7.
Лада — Барыс: коэффициенты букмекеров
После столь яркой встречи команда Павла Зубова обыграла «Автомобилист» — 3:2 Б, а в матчах этого года «Лада» уступила «Ак Барсу» — 1:3, разгромила «Барыс» — 5:0 и потерпела поражение от «Трактора» — 0:5.
Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.
Состояние команды: «Лада» продолжает борьбу за выход в плей-офф, но стабильность ее формы на протяжении всего сезона находится на низком уровне.
При новом тренере у команды наметился осторожный прогресс в атаке, однако над реализацией «Ладе» по-прежнему предстоит как следует поработать.
На фоне неплохой продуктивности впереди команду Павла Зубова нередко подводит оборона, которая в подавляющем большинстве случаев допускает непоправимые с точки зрения результатов ошибки.
«Барыс»
Турнирное положение: Казахстанцы по-прежнему находятся на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. С 24 очками по итогам 45 матчей, команда опережает «Амур» на 1 турнирный балл.
Последние матчи: Последние 8 матчей «Барыса» заканчиваются одним результатом — провалом астанчан. Так, очередная серия неудач началась с поражения от «Куньлуня» — 0:2.
В следующих матчах команда Галыма Мамбеталиева дважды проиграла «Трактору» — 2:3, 3:5, а также уступила «Сибири» — 0:2, «Торпедо» — 1:3, «Салавату Юлаеву» — 0:6, «Ладе» — 0:5 и «Автомобилисту» — 2:3 Б.
Не сыграют: Максим Мухаметов, Батырлан Муратов, Роман Старченко.
Состояние команды: «Барыс» переживает весьма непростой период, подкрепленный очередной серией затяжных неудач и кризисом игрового содержания.
Команда Галыма Мамбеталиева испытывает трудности на всех участках ледовой площадки. В частности, «Барыс» страдает от слабой реализации и безобразной игры в защите.
На каком-то отрезке регулярки астанчане смогли наладить определенную стабильность, но продлилось это недолго. Так, «Барыс», несмотря на смену курса, остается главным аутсайдером сезона.
Статистика для ставок
- В 4-х домашних матчах из последних 6 «Лада» пропускала не менее 3 голов
- «Барыс» обходится без побед на протяжении 8 последних матчей
- Только в одной игре из 5 последних «Барыс» забил больше гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 1.89, ничья — в 4.15, а победа «Барыса» — в 3.68.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.
- 2.00Ак Барс — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.25СКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Сочи — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: В настоящее время результаты «Лады» оставляют желать лучшего, но на фоне продолжающейся борьбы за плей-офф матч с «Барысом» тольяттинцы будут рассматривать с точки зрения обязательных 2 очков на домашней площадке.
Ставка: «Лада» победит за 1.89.
Прогноз: В матче с одним из худших по игре в обороне клубов лиги «Лада» способна раскрыть весь свой атакующий потенциал.
Ставка: Индивидуальный тотал «Лады» больше 2.5 за 1.80.