Аль-Наср
Аль-Охдуд
«Аль-Наср»
Турнирное положение: Команда Роналду привычно бьется за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.
При этом «Аль-Наср» не особенно ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (1:2).
А вот до того команда проиграла еще и «Аль-Садду» (1:2). А вот поединок с «Дамаком» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Наср» уже на 11 очков отстает от лидера чемпионата. Плюс в двух своих последних поединках команда уступила.
Поединки с «Аль-Ахдудом» для команды исторически проходят успешно. Обе очных встречи «Аль-Наср» выиграл — 3:0 и 3:2.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Криштиану Роналду настрелял уже 10 мячей в чемпионате, и явно увеличит свои показатели.
«Аль-Ахдуд»
Турнирное положение: «Аль-Ахдуд» в текущем сезоне бьется за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аль-Ахдуд» настрелял 16 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 13 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 была обыграна «Аль-Вехда».
До того команда потерпела поражение от «Аль-Холуда» (1:2). Да и поединок с «Аль-Шабабом» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахдуд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Ахдуд» на данном этапе выглядит не столь стабильно. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
При этом «Аль-Ахдуд» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Зато оборона команды дает результативные сбои реже 2 раз за матч.
В обоих очных поединках с «Аль-Насром» команда пропускала по 3 мяча. Да и в нынешней диспозиции гостям придется держать оборону.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание Роналду и его партнеров по атаке.
Статистика для ставок
- «Аль-Ахдуд» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Аль-Наср» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Аль-Ахдуд» в обеих очных встречах уступил «Аль-Насру»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 2.15Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.98Атлетик — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.88Бенфика — Брага: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аль-Наср» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахдуду», и уж точно будет активно атаковать.
Команда Роналду заметно отстала от лидеров, и явно обязана побеждать столь скромного соперника.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20