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    «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 9 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд»
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    Криштиану Роналду
    9 января в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Ахдуд». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахдуд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 09 Января 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 20:00 Аль-Охдуд

    Аль-Охдуд

  • Наджран
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Команда Роналду привычно бьется за чемпионский титул. На текущий момент она расположилась на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

    При этом «Аль-Наср» не особенно ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами в 13 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (1:2).

    А вот до того команда проиграла еще и «Аль-Садду» (1:2). А вот поединок с «Дамаком» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Наср» забил 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» уже на 11 очков отстает от лидера чемпионата. Плюс в двух своих последних поединках команда уступила.

    Поединки с «Аль-Ахдудом» для команды исторически проходят успешно. Обе очных встречи «Аль-Наср» выиграл — 3:0 и 3:2.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Криштиану Роналду настрелял уже 10 мячей в чемпионате, и явно увеличит свои показатели.

    «Аль-Ахдуд»

    Турнирное положение: «Аль-Ахдуд» в текущем сезоне бьется за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Ахдуд» настрелял 16 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 19 раз в 13 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 была обыграна «Аль-Вехда».

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Холуда» (1:2). Да и поединок с «Аль-Шабабом» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахдуд» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Ахдуд» на данном этапе выглядит не столь стабильно. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

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    При этом «Аль-Ахдуд» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Зато оборона команды дает результативные сбои реже 2 раз за матч.

    В обоих очных поединках с «Аль-Насром» команда пропускала по 3 мяча. Да и в нынешней диспозиции гостям придется держать оборону.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание Роналду и его партнеров по атаке.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахдуд» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Аль-Наср» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Аль-Ахдуд» в обеих очных встречах уступил «Аль-Насру»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Аль-Наср» традиционно успешно противостоит «Аль-Ахдуду», и уж точно будет активно атаковать.

    Команда Роналду заметно отстала от лидеров, и явно обязана побеждать столь скромного соперника.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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