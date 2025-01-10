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    «Баффало» продлит страдания «Оттавы»?

    «Оттава» — «Баффало». Ставка (к. 2.09), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Баффало»
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    «Баффало»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Января 2025 года

    Оттава

  • НХЛ
    •  Оттава 03:00 Баффало

    Баффало

  • НХЛ
    •

    «Оттава»

    Турнирное положение: Союз «Оттавы» и Грина уже дает плоды, поскольку клуб поднялся в середину таблицы восточной конференции.

    Последние матчи: Правда, в последних матчах «Оттава» совсем не похожа на тот клуб, который все видели еще несколько недель назад. «Сенаторы» одержали только одну победу в шести последних поединках.

    Оттава — Баффало: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Оттавы» не самые серьезные, но они есть. Клубу точно не смогут помочь Хамоник и Уллмарк. Есть вопросы по Бернарду-Докеру, но неизвестно насколько его травма серьезная.

    Общий тонус клуба: С «Баффало» можно бороться не только за победу, но и выигрывать с солидным заделом по счету.

    «Баффало»

    Турнирное положение: Вроде как «Баффало» оправился от недавнего нокаута, но с последней строчки Востока все же не выбрался.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Баффало» смог победить два раза, но победа по буллитам над «Вашингтоном» может стать тем необходимым катализатором для будущих побед.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Баффало» в долгосрочной перспективе не может играть только Гринвэй. Есть вопросы по Кулиху, но у него не слишком серьезное повреждение.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Оттавы» будет тяжело, но гости могут найти аргументы в столице Канады.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» в шести последних матчах смогла победить всего лишь раз

    • «Баффало» выиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.51, на гостей — 3.02.

    Прогноз: Вероятность победы «Оттавы» намного выше, несмотря на не очень убедительную статистику в последних матчах.

    Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.50.

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    «Оттава» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Баффало» продлит страдания «Оттавы»?
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