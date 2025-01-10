В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Баффало», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: Союз «Оттавы» и Грина уже дает плоды, поскольку клуб поднялся в середину таблицы восточной конференции.

Последние матчи: Правда, в последних матчах «Оттава» совсем не похожа на тот клуб, который все видели еще несколько недель назад. «Сенаторы» одержали только одну победу в шести последних поединках.

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Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Оттавы» не самые серьезные, но они есть. Клубу точно не смогут помочь Хамоник и Уллмарк. Есть вопросы по Бернарду-Докеру, но неизвестно насколько его травма серьезная.

Общий тонус клуба: С «Баффало» можно бороться не только за победу, но и выигрывать с солидным заделом по счету.

«Баффало»

Турнирное положение: Вроде как «Баффало» оправился от недавнего нокаута, но с последней строчки Востока все же не выбрался.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Баффало» смог победить два раза, но победа по буллитам над «Вашингтоном» может стать тем необходимым катализатором для будущих побед.

Травмированные игроки: Сейчас у «Баффало» в долгосрочной перспективе не может играть только Гринвэй. Есть вопросы по Кулиху, но у него не слишком серьезное повреждение.

Общий тонус клуба: В поединке против «Оттавы» будет тяжело, но гости могут найти аргументы в столице Канады.

Статистика для ставок

«Оттава» в шести последних матчах смогла победить всего лишь раз

«Баффало» выиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.51, на гостей — 3.02.

Прогноз: Вероятность победы «Оттавы» намного выше, несмотря на не очень убедительную статистику в последних матчах.

Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.50.