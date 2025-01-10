Оттава
Баффало
«Оттава»
Турнирное положение: Союз «Оттавы» и Грина уже дает плоды, поскольку клуб поднялся в середину таблицы восточной конференции.
Последние матчи: Правда, в последних матчах «Оттава» совсем не похожа на тот клуб, который все видели еще несколько недель назад. «Сенаторы» одержали только одну победу в шести последних поединках.
Оттава — Баффало: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Оттавы» не самые серьезные, но они есть. Клубу точно не смогут помочь Хамоник и Уллмарк. Есть вопросы по Бернарду-Докеру, но неизвестно насколько его травма серьезная.
Общий тонус клуба: С «Баффало» можно бороться не только за победу, но и выигрывать с солидным заделом по счету.
«Баффало»
Турнирное положение: Вроде как «Баффало» оправился от недавнего нокаута, но с последней строчки Востока все же не выбрался.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Баффало» смог победить два раза, но победа по буллитам над «Вашингтоном» может стать тем необходимым катализатором для будущих побед.
Травмированные игроки: Сейчас у «Баффало» в долгосрочной перспективе не может играть только Гринвэй. Есть вопросы по Кулиху, но у него не слишком серьезное повреждение.
Общий тонус клуба: В поединке против «Оттавы» будет тяжело, но гости могут найти аргументы в столице Канады.
Статистика для ставок
- «Оттава» в шести последних матчах смогла победить всего лишь раз
- «Баффало» выиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.51, на гостей — 3.02.
Прогноз: Вероятность победы «Оттавы» намного выше, несмотря на не очень убедительную статистику в последних матчах.
- 2.20Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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- 2.05Питтсбург — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Соперники вполне могут продемонстрировать результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.09.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.50.