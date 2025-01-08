«Барселона» смогла временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

Высший совет по спорту позволилзаявитьна вторую часть сезона.

По информации пресс-службы организации, оба футболиста внесены в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании пока апелляция «Барселоны» будет рассматриваться в судебных инстанциях.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказала «Барселоне» в регистрации этих игроков из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

«Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Атлетика». Матч пройдет 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).