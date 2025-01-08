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    «Барселона» смогла временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

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    Высший совет по спорту позволил «Барселоне» заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

    Дани Ольмо
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    Дани Ольмо

    По информации пресс-службы организации, оба футболиста внесены в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании пока апелляция «Барселоны» будет рассматриваться в судебных инстанциях.

    Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказала «Барселоне» в регистрации этих игроков из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

    «Барселона» в полуфинале Суперкубка Испании сыграет против «Атлетика». Матч пройдет 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).

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