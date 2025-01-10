Питтсбург
Эдмонтон
«Питтсбург»
Турнирное положение: Удивительное дело, но «Питтсбург» даже проигрывая сериями продолжает оставаться на девятой позиции восточной конференции.
Последние матчи: В шести последних поединках «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, но уровень сопротивления во всех поединках был более, чем серьезным.
Питтсбург — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с составом у «Питтсбурга» не критические, поскольку не могут играть только Айвани и Томазино.
Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» будет тяжело, поскольку по атакующему потенциалу у гостей куда более серьезное преимущество.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Состояние «Эдмонтона» вполне лидерское, поскольку канадский куб закрепился на пятой позиции Запада, и намеревается двигаться только вверх.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Эдмонтон» победил всех своих соперников за явным преимуществом.
Травмированные игроки: Сейчас «Эдмонтону» не может помочь только Эвандер Кейн, который продолжает мучиться с бедром.
Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» гостям нужно просто не сбавлять скорости на протяжении всего матча, а голы придут сами.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» проиграл четыре последних матча по календарю
- Последний раз «Эдмонтон» проигрывал «Питтсбургу» в 2019 году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.50, на гостей — 2.05.
Прогноз: У «Эдмонтона» больше шансов победить в предстоящем поединке.
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Альтернативный прогноз: Хозяева льда навяжут борьбу, а игра может получиться сверх результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63.