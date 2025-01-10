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    «Эдмонтон» продолжит победную серию?

    «Питтсбург» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.05), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Января 2025 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Удивительное дело, но «Питтсбург» даже проигрывая сериями продолжает оставаться на девятой позиции восточной конференции.

    Последние матчи: В шести последних поединках «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, но уровень сопротивления во всех поединках был более, чем серьезным.

    Питтсбург — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы с составом у «Питтсбурга» не критические, поскольку не могут играть только Айвани и Томазино.

    Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» будет тяжело, поскольку по атакующему потенциалу у гостей куда более серьезное преимущество.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Состояние «Эдмонтона» вполне лидерское, поскольку канадский куб закрепился на пятой позиции Запада, и намеревается двигаться только вверх.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Эдмонтон» победил всех своих соперников за явным преимуществом.

    Травмированные игроки: Сейчас «Эдмонтону» не может помочь только Эвандер Кейн, который продолжает мучиться с бедром.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» гостям нужно просто не сбавлять скорости на протяжении всего матча, а голы придут сами.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» проиграл четыре последних матча по календарю

    • Последний раз «Эдмонтон» проигрывал «Питтсбургу» в 2019 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.50, на гостей — 2.05.

    Прогноз: У «Эдмонтона» больше шансов победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Хозяева льда навяжут борьбу, а игра может получиться сверх результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63.

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    «Питтсбург» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» продолжит победную серию?
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