В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Удивительное дело, но «Питтсбург» даже проигрывая сериями продолжает оставаться на девятой позиции восточной конференции.

Последние матчи: В шести последних поединках «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, но уровень сопротивления во всех поединках был более, чем серьезным.

Травмированные игроки: Проблемы с составом у «Питтсбурга» не критические, поскольку не могут играть только Айвани и Томазино.

Общий тонус клуба: С «Эдмонтоном» будет тяжело, поскольку по атакующему потенциалу у гостей куда более серьезное преимущество.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Состояние «Эдмонтона» вполне лидерское, поскольку канадский куб закрепился на пятой позиции Запада, и намеревается двигаться только вверх.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Эдмонтон» победил всех своих соперников за явным преимуществом.

Травмированные игроки: Сейчас «Эдмонтону» не может помочь только Эвандер Кейн, который продолжает мучиться с бедром.

Общий тонус клуба: В игре против «Питтсбурга» гостям нужно просто не сбавлять скорости на протяжении всего матча, а голы придут сами.

Статистика для ставок

«Питтсбург» проиграл четыре последних матча по календарю

Последний раз «Эдмонтон» проигрывал «Питтсбургу» в 2019 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.12, на ничью — 4.50, на гостей — 2.05.

Прогноз: У «Эдмонтона» больше шансов победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Хозяева льда навяжут борьбу, а игра может получиться сверх результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63.