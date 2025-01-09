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    «Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Тоттенхэм
    В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Тоттенхэм» в родных стенах переиграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

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    Фрагмент матча

    Судьба противостояния решилась только на 86-й минуте, когда Лукас Бергвалль с передачи Доминика Соланке принес победу «Тоттенхэму».

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Тоттенхэм — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Бергвалль (86') Тоттенхэм: Антонин Кински, Раду Дрэгушин, Джед Спенс, Педро Порро, Арчи Грей, Лукас Бергвалль, Ив Биссума, Родриго Бентанкур (Бреннан Джонсон, 15'), Деян Кулушевски, Доминик Соланке, Сон Хын Мин (Тимо Вернер, 72') Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса (Ватару Эндо, 30'), Конор Брэдли (Трент Александер-Арнольд, 60'), Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 60'), Кёртис Джонс, Мохамед Салах, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Ибраима Конате, 80'), Коди Матес Гакпо (Луис Диас, 60') Предупреждения: Ив Биссума (32'), Лукас Бергвалль (68')

    Таким образом, «шпоры» имеют минимальное преимущество перед ответной встречей, которая состоится 6 февраля в Ливерпуле.

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