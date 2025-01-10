В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Йорк Рейнджерс» вызывает большие опасения, поскольку клуб по-прежнему на 13 позиции восточной конференции, и выше подниматься не собирается.

Последние матчи: При всем этом положение дел в последних поединках выравнивается, так как «Нью-Йорк Рейнджерс» в четырёх матчах победил дважды.

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Травмированные игроки: В предстоящей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не помогут Крайдер и Шестеркин. Оба испытывают проблемы с травмами нижней части тела.

Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Джерси» может закончиться плачевно, если тренерский штаб «синерубашечников» так и не наладит игру в обороне.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Джерси» последние недели не очень хорошее, но клуб все равно в тройке лидеров на Востоке.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Нью-Джерси» смог победить всего лишь раз, и это случилось в последнем по календарю матче против «Сиэтла».

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Джерси» не может рассчитывать на нападающего Эрика Хаулу, который испытывает проблемы с лодыжкой.

Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» не будет простой, но у гостей все равно организация хоккея на куда более высоком уровне.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» в шести последних домашних поединках проиграл пять раз

«Нью-Джерси» выиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.00, на гостей — 2.20.

Прогноз: «Нью-Джерси» имеет больше шансов на победу.

Альтернативный прогноз: Хозяева вцепятся в матч мертвой хваткой, поэтому дополнительная пятиминутка не исключена.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.