Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Йорк Рейнджерс» вызывает большие опасения, поскольку клуб по-прежнему на 13 позиции восточной конференции, и выше подниматься не собирается.
Последние матчи: При всем этом положение дел в последних поединках выравнивается, так как «Нью-Йорк Рейнджерс» в четырёх матчах победил дважды.
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не помогут Крайдер и Шестеркин. Оба испытывают проблемы с травмами нижней части тела.
Общий тонус клуба: Встреча против «Нью-Джерси» может закончиться плачевно, если тренерский штаб «синерубашечников» так и не наладит игру в обороне.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Положение дел в «Нью-Джерси» последние недели не очень хорошее, но клуб все равно в тройке лидеров на Востоке.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Нью-Джерси» смог победить всего лишь раз, и это случилось в последнем по календарю матче против «Сиэтла».
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Нью-Джерси» не может рассчитывать на нападающего Эрика Хаулу, который испытывает проблемы с лодыжкой.
Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» не будет простой, но у гостей все равно организация хоккея на куда более высоком уровне.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» в шести последних домашних поединках проиграл пять раз
- «Нью-Джерси» выиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.65, на ничью — 4.00, на гостей — 2.20.
Прогноз: «Нью-Джерси» имеет больше шансов на победу.
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Альтернативный прогноз: Хозяева вцепятся в матч мертвой хваткой, поэтому дополнительная пятиминутка не исключена.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.