Фьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м

Ряд громких ринговых баталий на грядущие месяцы вроде реванша Бетербиева и Бивола уже утверждены. Самое время порассуждать о том, какие еще боксерские поединки хотели бы увидеть болельщики

1. Бахрам Муртазалиев против Исраила Мадримова

Прошлый год стал для Муртазалиева прорывным. Россиянин одержал 2 победы и сохранил ноль в графе поражений. В апреле он нокаутировал Джека Кулкая и завоевал вакантный титул в первом среднем весе по версии IBF.

В октябре сенсационно за 3 раунда финишировал Тима Цзю и провел первую защиту. Однозначно Бахрам заслужил очередной громкий поединок. В похожем агрессивном стиле дерется и бывший чемпион дивизиона по версии WBO Исраил Мадридов.

В минувшие 12 месяцев представитель Узбекистана проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением в очень близком бою. Но нельзя говорить, что Исраил сейчас на спаде, все-таки соперник был невероятно крупного калибра. Напротив, Мадримов в самом расцвете сил, как и Муртазалиев.

А значит, самое время свести в ринге двух проспектов дивизиона и узнать, кому из них пора двигаться дальше к статусу абсолютного чемпиона мира.

2. Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда

Теренс Кроуфорд (слева) globallookpress.com

Победа над Мадримовым в прошлом году подарила Кроуфорду статус чемпиона мира уже в четвертой весовой категории. Но на достигнутом «Бад» останавливаться не собирается.

На прицеле у 37-летнего американца не менее звездный Сауль Альварес, экс-обладатель всех титулов во втором среднем дивизионе. Сам Теренс еще недавно дрался в полусреднем весе.

И переход сразу на 3 категории вверх может показаться рискованным, ведь разница в габаритах между ним и «Канело» довольно существенная. Однако Кроуфорд всегда искал для себя самые громкие вызовы.

Бой с Альваресом это не только важный шаг для наследия, но и возможность заработать целое состояние.

3. Дэвид Бенавидес против Сауля Альвареса

Сауль Альварес globallookpress.com

Забег Сауля Альвареса от поединка с самым главным претендентом в своем дивизионе Дэвидом Бенавидесом продолжается уже 2 года. «Канело» принципиально не хочет давать шанс непобежденному американцу.

Он, скорее, готов подняться в полутяжелый вес и проиграть еще раз Биволу или же упасть в нокаут от Бетербиева, но только не лишиться титулов в собственной категории, где мексиканец считает себя королем.

Удивительно только то, как федерации не применяют к Альваресу никаких санкций и закрывают глаза на происходящее. Бенавидес уже сделал более, чем достаточно.

Он зачистил весь второй средний вес и доказал, что является главным претендентом на титулы. Возможно, в 2025 году долгожданный бой состоится. Бесконечно оттягивать этот поединок «Канело» точно не сможет.

4. Джервонта Дэвис против Шакура Стивенсона

Джервонта Дэвис globallookpress.com

После того, как ряд звездных легковесов поднялись на дивизион выше, а Василий Ломаченко завершил карьеру, в категории до 61 кг остался только один громкий поединок — битва Джервонты Дэвиса против Шакура Стивенсона.

Оба в своей карьере не потерпели ни единого поражения. «Танку» на сегодняшний день принадлежит титул чемпиона мира по версии WBA. Шакур обладатель пояса по линии WBC. Оба талантливые, сильные и техничные боксеры с разными стилями.

Дэвис едва ли не самый выдающийся панчер в истории дивизиона: 28 из 30-ти его побед на ринге были добыты нокаутами. У Стивенсона процент досрочных выигрышей ниже. Но перехитрить в ринге этого бойца задача не из легких.

Он видит наперед каждый шаг своего соперника. И весь мир хочет узнать, что эффективнее: касание смерти от Дэвиса или бойцовский IQ Стивенсона.

5. Теофимо Лопес против Девина Хэйни

Top 5 Teofimo Lopez Knockouts

Лопес и Хэйни были чемпионами мира в легком дивизионе, но поднявшись в первый полусредний вес тоже не затерялись. Теофимо без проблем одолел бывшего обладателя всех титулов Джоша Тейлора и взял пояс WBO.

Девин с легкостью разбил Реджиса Прогрейса, завоевав пояс WBC. В новом весе каждый из боксеров планирует стать абсолютным чемпионом мира. Их бой в 2025 году вполне реален.

Но Теофимо для начала нужно пройти Субриэля Матиуса, что является непростой задачей. В случае успеха Лопеса в этом противостоянии, дивизион далее получит громкий объединительный бой за 2 титула.

6. Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Разговоры о том, кто самый лучший британский тяжеловес в 21-м веке продолжаются около десяти лет. Однако Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не подрались друг с другом до сих пор. Несколько раз они вели переговоры об этом поединке, однако все закончилось лишь словесными баталиями.

Но на сегодняшний день других вариантов кроме очной встречи у них просто нет. У Тайсона был шанс стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Правда, в 2024 году он дважды проиграл Александру Усику.

Джошуа еще недавно шел на серии из четырех выигранных боев кряду, но неожиданно упал в нокаут от Даниэля Дюбуа в битве за пояс IBF. Оба выпали из титульной гонки. Каждому остается теперь только подраться за большие деньги и статус лучшего британского тяжеловеса.

К слову, Джошуа накануне заявил о желании встретиться с Тайсоном в ближайшие несколько месяцев. Остается теперь только ждать, что на этот счет скажет Фьюри.

7. Даниэль Дюбуа против Александра Усика

Александр Усик globallookpress.com

Второй поединок за звание абсолютного чемпиона — самый логичный шаг в тяжелом дивизионе. Александру Усику на текущий момент принадлежат 3 пояса по версиям WBC, WBO и WBA. Дюбуа действующий чемпион по линии IBF.

После того, как украинец во второй раз одолел Фьюри, он заявил, что готов провести реванш и с Даниэлем. «Динамит» также хочет еще раз подраться с Усиком. Дюбуа и его команда по-прежнему убеждены, что в первой битве в августе 2023-го у них украли победу.

Есть конфликт, история и логика. С большей долей вероятности, реванш состоится ближе к осени. Но это будет абсолютно другой бой. За 2 года Дюбуа сильно спрогрессировал. Для Усика — это самый трудный вызов тяжелом дивизионе.