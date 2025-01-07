Фьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м

1. Бахрам Муртазалиев против Исраила Мадримова
Прошлый год стал для Муртазалиева прорывным. Россиянин одержал 2 победы и сохранил ноль в графе поражений. В апреле он нокаутировал Джека Кулкая и завоевал вакантный титул в первом среднем весе по версии IBF.
В октябре сенсационно за 3 раунда финишировал Тима Цзю и провел первую защиту. Однозначно Бахрам заслужил очередной громкий поединок. В похожем агрессивном стиле дерется и бывший чемпион дивизиона по версии WBO Исраил Мадридов.
В минувшие 12 месяцев представитель Узбекистана проиграл Теренсу Кроуфорду единогласным решением в очень близком бою. Но нельзя говорить, что Исраил сейчас на спаде, все-таки соперник был невероятно крупного калибра. Напротив, Мадримов в самом расцвете сил, как и Муртазалиев.
А значит, самое время свести в ринге двух проспектов дивизиона и узнать, кому из них пора двигаться дальше к статусу абсолютного чемпиона мира.
2. Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда
Победа над Мадримовым в прошлом году подарила Кроуфорду статус чемпиона мира уже в четвертой весовой категории. Но на достигнутом «Бад» останавливаться не собирается.
На прицеле у 37-летнего американца не менее звездный Сауль Альварес, экс-обладатель всех титулов во втором среднем дивизионе. Сам Теренс еще недавно дрался в полусреднем весе.
И переход сразу на 3 категории вверх может показаться рискованным, ведь разница в габаритах между ним и «Канело» довольно существенная. Однако Кроуфорд всегда искал для себя самые громкие вызовы.
Бой с Альваресом это не только важный шаг для наследия, но и возможность заработать целое состояние.
3. Дэвид Бенавидес против Сауля Альвареса
Забег Сауля Альвареса от поединка с самым главным претендентом в своем дивизионе Дэвидом Бенавидесом продолжается уже 2 года. «Канело» принципиально не хочет давать шанс непобежденному американцу.
Он, скорее, готов подняться в полутяжелый вес и проиграть еще раз Биволу или же упасть в нокаут от Бетербиева, но только не лишиться титулов в собственной категории, где мексиканец считает себя королем.
Удивительно только то, как федерации не применяют к Альваресу никаких санкций и закрывают глаза на происходящее. Бенавидес уже сделал более, чем достаточно.
Он зачистил весь второй средний вес и доказал, что является главным претендентом на титулы. Возможно, в 2025 году долгожданный бой состоится. Бесконечно оттягивать этот поединок «Канело» точно не сможет.
4. Джервонта Дэвис против Шакура Стивенсона
После того, как ряд звездных легковесов поднялись на дивизион выше, а Василий Ломаченко завершил карьеру, в категории до 61 кг остался только один громкий поединок — битва Джервонты Дэвиса против Шакура Стивенсона.
Оба в своей карьере не потерпели ни единого поражения. «Танку» на сегодняшний день принадлежит титул чемпиона мира по версии WBA. Шакур обладатель пояса по линии WBC. Оба талантливые, сильные и техничные боксеры с разными стилями.
Дэвис едва ли не самый выдающийся панчер в истории дивизиона: 28 из 30-ти его побед на ринге были добыты нокаутами. У Стивенсона процент досрочных выигрышей ниже. Но перехитрить в ринге этого бойца задача не из легких.
Он видит наперед каждый шаг своего соперника. И весь мир хочет узнать, что эффективнее: касание смерти от Дэвиса или бойцовский IQ Стивенсона.
5. Теофимо Лопес против Девина Хэйни
Лопес и Хэйни были чемпионами мира в легком дивизионе, но поднявшись в первый полусредний вес тоже не затерялись. Теофимо без проблем одолел бывшего обладателя всех титулов Джоша Тейлора и взял пояс WBO.
Девин с легкостью разбил Реджиса Прогрейса, завоевав пояс WBC. В новом весе каждый из боксеров планирует стать абсолютным чемпионом мира. Их бой в 2025 году вполне реален.
Но Теофимо для начала нужно пройти Субриэля Матиуса, что является непростой задачей. В случае успеха Лопеса в этом противостоянии, дивизион далее получит громкий объединительный бой за 2 титула.
6. Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа
Разговоры о том, кто самый лучший британский тяжеловес в 21-м веке продолжаются около десяти лет. Однако Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не подрались друг с другом до сих пор. Несколько раз они вели переговоры об этом поединке, однако все закончилось лишь словесными баталиями.
Но на сегодняшний день других вариантов кроме очной встречи у них просто нет. У Тайсона был шанс стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Правда, в 2024 году он дважды проиграл Александру Усику.
Джошуа еще недавно шел на серии из четырех выигранных боев кряду, но неожиданно упал в нокаут от Даниэля Дюбуа в битве за пояс IBF. Оба выпали из титульной гонки. Каждому остается теперь только подраться за большие деньги и статус лучшего британского тяжеловеса.
К слову, Джошуа накануне заявил о желании встретиться с Тайсоном в ближайшие несколько месяцев. Остается теперь только ждать, что на этот счет скажет Фьюри.
7. Даниэль Дюбуа против Александра Усика
Второй поединок за звание абсолютного чемпиона — самый логичный шаг в тяжелом дивизионе. Александру Усику на текущий момент принадлежат 3 пояса по версиям WBC, WBO и WBA. Дюбуа действующий чемпион по линии IBF.
После того, как украинец во второй раз одолел Фьюри, он заявил, что готов провести реванш и с Даниэлем. «Динамит» также хочет еще раз подраться с Усиком. Дюбуа и его команда по-прежнему убеждены, что в первой битве в августе 2023-го у них украли победу.
Есть конфликт, история и логика. С большей долей вероятности, реванш состоится ближе к осени. Но это будет абсолютно другой бой. За 2 года Дюбуа сильно спрогрессировал. Для Усика — это самый трудный вызов тяжелом дивизионе.