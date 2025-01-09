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    «Реал» выйдет в финал Суперкубка Испании, «Фулхэм» справится с «Уотфордом»

    Экспресс дня 9 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 января 2025 года
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    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Суперкубке Испании, Кубке Греции и Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    ПАОК — АЕК

    Футбол. Кубок Греции

    ПАОК в чемпионате Греции находится в топ-4. У клуба 33 набранных очка по итогам 17 встреч. ПАОК одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

    2025-й год ПАОК начал с поражения. 5 января команда неудачно съездила в гости к «Панатинаикосу». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

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    • АЕК в таблице располагается на третьей строчке. У команды 34 очка. В последних семи матчах АЕК ни разу не проиграл.

    В январе АЕК уже успел одержать одну победу. Клуб в гостях одолел «Волос» со счетом 4:2. Теперь предстоит сыграть против более серьезного соперника. Букмекеры склоняются к тому, что ПАОК окажется сильнее.

    Ставка: Обе забьют за 1.87.

    «Реал» Мадрид — «Мальорка»

    Футбол. Суперкубок Испании

    Мадридский «Реал» готовится к матчу в хорошем настроении. У клуба четырехматчевая выигрышная серия.

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    Ранее «Реал» добился разгромной победы в Кубке Испании. «Сливочные» забили в ворота команды «Депортива Минера» пять безответных голов. В предстоящей встрече команда Карло Анчелотти является безоговорочным фаворитом.

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    • «Мальорку» не стоит недооценивать. В таблице Примеры клуб находится в топ-6. Пока «островитяне» претендуют на лучший финиш с 2001 года.

    Стоит отметить, что у «Мальорки» сильная оборона и весьма посредственная атака. Команда забивает в среднем один гол за матч.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У «Реала» не все в порядке в защите. Ранее команда с огромным трудом одолела аутсайдера Ла Лиги «Валенсию». Для фаворита будет тяжелый матч. Мадрид постарается победить малой кровью, чтобы сохранить побольше сил на финальную встречу.

    Ставка: Победа «Реала» за 1.40.

    «Фулхэм» — «Уотфорд»

    Футбол. Кубок Англии

    «Фулхэм» идет на 9-м месте в таблице чемпионата Англии. Команда набрала 30 очков в 20 встречах. Стоит отметить удачную игру «Фулхэма» в последних матчах. «Дачники» не уступают с 23 ноября 2024 года.

    Беспроигрышная серия «Фулхэма» составляет 8 матчей. Вряд ли у команды возникнут проблемы в предстоящей встрече. Букмекеры не сомневаются, что хозяева одержат победу.

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    • В Чемпионшипе «Уотфорд» находится в верхней части таблицы. Клуб записал в актив 37 очков в 25 матчах. Из пяти последних матчей команда уступила в четырех.

    В 2025 году «Уотфорд» уже провел две встречи. Оба поединка в Чемпионшипе оказались проиграны. Клуб не смог набрать очков в матчах с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Удастся ли прервать серию неудач?

    Ставка: Обе не забьют за 1.78.

    Общий коэффициент — 4.97.

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    Экспресс дня 9 января 2025 года: прогноз, ставка (4.97), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Экспресс. «Реал» выйдет в финал Суперкубка Испании, «Фулхэм» справится с «Уотфордом»
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