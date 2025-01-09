В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Суперкубке Испании, Кубке Греции и Кубке английской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

ПАОК — АЕК

Футбол. Кубок Греции

ПАОК в чемпионате Греции находится в топ-4. У клуба 33 набранных очка по итогам 17 встреч. ПАОК одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

2025-й год ПАОК начал с поражения. 5 января команда неудачно съездила в гости к «Панатинаикосу». Было зафиксировано поражение со счетом 1:2.

АЕК в таблице располагается на третьей строчке. У команды 34 очка. В последних семи матчах АЕК ни разу не проиграл.

В январе АЕК уже успел одержать одну победу. Клуб в гостях одолел «Волос» со счетом 4:2. Теперь предстоит сыграть против более серьезного соперника. Букмекеры склоняются к тому, что ПАОК окажется сильнее.

Ставка: Обе забьют за 1.87.

«Реал» Мадрид — «Мальорка»

Футбол. Суперкубок Испании

Мадридский «Реал» готовится к матчу в хорошем настроении. У клуба четырехматчевая выигрышная серия.

Ранее «Реал» добился разгромной победы в Кубке Испании. «Сливочные» забили в ворота команды «Депортива Минера» пять безответных голов. В предстоящей встрече команда Карло Анчелотти является безоговорочным фаворитом.

«Мальорку» не стоит недооценивать. В таблице Примеры клуб находится в топ-6. Пока «островитяне» претендуют на лучший финиш с 2001 года.

Стоит отметить, что у «Мальорки» сильная оборона и весьма посредственная атака. Команда забивает в среднем один гол за матч.

Прогнозы и ставки на футбол

У «Реала» не все в порядке в защите. Ранее команда с огромным трудом одолела аутсайдера Ла Лиги «Валенсию». Для фаворита будет тяжелый матч. Мадрид постарается победить малой кровью, чтобы сохранить побольше сил на финальную встречу.

Ставка: Победа «Реала» за 1.40.

«Фулхэм» — «Уотфорд»

Футбол. Кубок Англии

«Фулхэм» идет на 9-м месте в таблице чемпионата Англии. Команда набрала 30 очков в 20 встречах. Стоит отметить удачную игру «Фулхэма» в последних матчах. «Дачники» не уступают с 23 ноября 2024 года.

Беспроигрышная серия «Фулхэма» составляет 8 матчей. Вряд ли у команды возникнут проблемы в предстоящей встрече. Букмекеры не сомневаются, что хозяева одержат победу.

В Чемпионшипе «Уотфорд» находится в верхней части таблицы. Клуб записал в актив 37 очков в 25 матчах. Из пяти последних матчей команда уступила в четырех.

В 2025 году «Уотфорд» уже провел две встречи. Оба поединка в Чемпионшипе оказались проиграны. Клуб не смог набрать очков в матчах с «Куинз Парк Рейнджерс» (1:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Удастся ли прервать серию неудач?

Ставка: Обе не забьют за 1.78.

Общий коэффициент — 4.97.