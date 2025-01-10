В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Последние недели что-то сломалось в игре «Тампы» поэтому клуб из Флориды опустился на седьмую строчку Востока.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Тампа» смогла победить только в одном матче, который пришелся на последнюю игру против «Каролины».

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» по-прежнему не может рассчитывать на Мозера.

Общий тонус клуба: Нужно находить какие-то способы для изменения ситуации, иначе проигрышная серия «молний» рискует продолжиться.

«Бостон»

Турнирное положение: Состояние «Бостона» вне лучше, чем у его соперника по предстоящему поединку. Подопечные Сакко продолжают держаться на шестой позиции Востока, но запаса прочности и близко не видно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Пять последних поединков «Бостона» также завершились поражениями, а хоть какого-то рисунка игры и близко не видно.

Травмированные игроки: Проблемы у «Бостона» со здоровьем имеет только Хампус Линдхольм. Он продолжает лечить травму верхней части тела.

Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» будет за четыре очка, поскольку соперники соседствуют друг с другом в таблице восточной конференции, а разрыв между ними всего три очка.

Статистика для ставок

В трех последних очных поединках «Бостон» праздновал победу два раза

«Тампа» в пяти последних матчах победила только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.31, на гостей — 2.64.

Прогноз: «Тампа» способна разобраться с кризисным «Бостоном».

Альтернативный прогноз: В этой игре много голов ждать не придется.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.58.