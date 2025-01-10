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    Проигрышная серия «Бостона» продлится?

    «Тампа» — «Бостон». Ставка (к. 2.38), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Амали Арене» 10 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Января 2025 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Бостон

    Бостон

  • НХЛ
    •

    «Тампа»

    Турнирное положение: Последние недели что-то сломалось в игре «Тампы» поэтому клуб из Флориды опустился на седьмую строчку Востока.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Тампа» смогла победить только в одном матче, который пришелся на последнюю игру против «Каролины».

    Тампа-Бэй — Бостон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» по-прежнему не может рассчитывать на Мозера.

    Общий тонус клуба: Нужно находить какие-то способы для изменения ситуации, иначе проигрышная серия «молний» рискует продолжиться.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Состояние «Бостона» вне лучше, чем у его соперника по предстоящему поединку. Подопечные Сакко продолжают держаться на шестой позиции Востока, но запаса прочности и близко не видно.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Пять последних поединков «Бостона» также завершились поражениями, а хоть какого-то рисунка игры и близко не видно.

    Травмированные игроки: Проблемы у «Бостона» со здоровьем имеет только Хампус Линдхольм. Он продолжает лечить травму верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» будет за четыре очка, поскольку соперники соседствуют друг с другом в таблице восточной конференции, а разрыв между ними всего три очка.

    Статистика для ставок

    • В трех последних очных поединках «Бостон» праздновал победу два раза

    • «Тампа» в пяти последних матчах победила только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.31, на гостей — 2.64.

    Прогноз: «Тампа» способна разобраться с кризисным «Бостоном».

    Альтернативный прогноз: В этой игре много голов ждать не придется.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.58.

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    «Тампа» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на хоккей. Проигрышная серия «Бостона» продлится?
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