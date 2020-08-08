Кикнадзе заявил о нежелании уходить из «Локомотива»

Генерального директора «Локомотива»взбесил вопрос болельщика, который спросил, куда делся, с которым клуб не стал продлевать контракт.

«А то ты не знаешь, куда он делся! Я вам объясняю, куда он делся, давным-давно, в который раз. И хочу сказать вам, здесь собравшимся, одно только. Я слышу, когда вы кричите мне: "Кикнадзе, уходи из клуба!". Я не уйду из клуба. Не уйду и сделаю так, чтоб этот клуб был самым сильным, который только может быть.

Но то, что делаете вы, — на мой взгляд, это позор. Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес все что угодно. Я признаю за вами право иметь собственное мнение.

Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Не вы! Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах.

Позорно в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте, оставляя команду без поддержки! И только одно от вас слышалось: "Уберите Кикнадзе, уберите Кикнадзе!"

Что сделали вы? В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете пухать, ухать, кричать и визжать все, что хотите, пожалуйста. Имеете полное на это право.

Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы. Вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня, но не получается у вас, ребята. Ну не получается, не заводит то, что вы в мой адрес произносите. Перед вам клуб сидит, пожалуйста, команда, общайтесь с ней.

Что вы выносите вопросы, за которые я отвечаю? У вас уникальная возможность раз в году поговорить с командой. Что вы ее размениваете на то, чтобы мне лишний раз продемонстрировать то, что вы мне 6 месяцев демонстрируете? Чем вы меня хотите сегодня удивить?

Я все прекрасно о вас представлю, знаю, понимаю и объясняю вам, что по уставу решение о генеральном директоре принимается на совете директоров. Я не вижу сейчас объективных предпосылок для того, чтобы совет директоров поставил вопрос о моей кандидатуре.

Короче, у вас к команде вопросы есть? У вас к женской команде, которые молодцы, выступили хорошо, готовы в этом году за чемпионство биться, к "Казанке", к молодежке вопросы есть? Есть — задавайте. Если нет вопросов, тогда давайте заканчивать.

Я сегодня в таком общении, которое у нас было год назад, могу точно вам сказать, не заинтересован. Я вашу позицию знаю, я все ваши вопросы знаю, на них неоднократно отвечал. Мою позицию вы тоже знаете.

Хотите разговаривать с игроками, с тренерами — пожалуйста, все здесь. Не хотите — давайте закончим, не будем тратить ваше время и мое, и команды тоже», — приводит слова Кикнадзе пресс-служба «Локомотива». 0