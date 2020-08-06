Австрийский «Маттерсбург» будет расформирован

Клуб высшего австрийского дивизионаподал документы на банкротство и будет расформирован.

Пресс-служба клуба сообщила, что причиной является потеря главного спонсора в лице банка Commerzialbank Mattersburg im Burgenland AG, закрытого за финансовые махинации.

Собрание членов руководства «Маттерсбурга» при этом выступило с предложением создать новую команду, чтобы сохранить хотя бы молодежную футбольную школу. Игроки основного состава покинут клуб.

«Маттерсбург» был основан в 1922 год. В высшем дивизионе чемпионата Австрии клуб дебютировал в сезоне-2003/04. Высшим достижением являются бронзовые медали сезона-2006/07. 0