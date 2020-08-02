«Лечче» — «Парма»: счет матча 3:4, обзор голов

Фрагмент матча
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В заключительном туре национального первенства команда Фабио Ливерани у себя дома проиграла «Парме» — 3:4.
В составе победителей голы забили Джанлука Капрари (24 минута), Андреас Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (66), также им помог автогол Фабио Лучионе (11).
У проигравших точные удары на свой счет записали Антонин Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) и Джанлука Лападула (68).
Ранее в Серию B вылетели СПАЛ и «Брешия». Чемпионом Италии стал «Ювентус», компанию которому в следующем сезоне Лиги чемпионов составят «Интер», «Аталанта» и «Лацио».
Другие результаты 38-го тура:
«Болонья» — «Торино» — 1:1
«Дженоа» — «Верона» — 3:0
«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1 0