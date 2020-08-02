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    «Лечче» вылетел в Серию B

    «Лечче» — «Парма»: счет матча 3:4, обзор голов

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    «Лечче» стал последним клубом чемпионата Италии, вылетевшим из элитного дивизиона в Серию B.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В заключительном туре национального первенства команда Фабио Ливерани у себя дома проиграла «Парме» — 3:4.

    В составе победителей голы забили Джанлука Капрари (24 минута), Андреас Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (66), также им помог автогол Фабио Лучионе (11).

    У проигравших точные удары на свой счет записали Антонин Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) и Джанлука Лападула (68).

    Календарь и таблица Серии А

    Ранее в Серию B вылетели СПАЛ и «Брешия». Чемпионом Италии стал «Ювентус», компанию которому в следующем сезоне Лиги чемпионов составят «Интер», «Аталанта» и «Лацио».

    Другие результаты 38-го тура:

    «Болонья» — «Торино» — 1:1
    «Дженоа» — «Верона» — 3:0
    «Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1 0

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