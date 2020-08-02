Кокорин: Детская обида на «Спартак» позади

прокомментировал свой переход в

«Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой прием. Я в деле! Готовимся к первой игре», — цитирует Кокорина официальный сайт «Спартака».

Он отметил, что детская обида на «Спартак» осталась в прошлом:

«Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд "Спартак" был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь "Спартаку" стать сильнее и вернуться наверх».

Также Кокорин рассказал о первых словах, которые сказал ему главный тренер команды Доменико Тедеско:

«Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что все решилось быстро — и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: "Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать". 0