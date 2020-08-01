«Милан» — «Кальяри»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал крупную победу надв домашнем матче 38-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:0.

«Россонери» вышли вперед уже на 10-й минуте благодаря автоголу Рагнара Клавана.

На 55-й минуте Златан Ибрагимович удвоил преимущество «Милана». Победную точку спустя еще две минуты поставил Самуэль Кастильехо.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занял шестое место (66 очков), а «Кальяри» — 13-е (45 очков).

В параллельном матче «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «Ромы» — 1:3.

«Старая синьора» открыла счет на 5-й минуте, когда Гонсало Игуаин воспользовался скидкой от Адриена Рабьо.

На 23-й минуте точный удар головой нанес Никола Калинич, восстановив паритет. А за минуту до перерыва Диего Перотти реализовал пенальти и принес «волкам» минимальный перевес.

На 52-й минуте Перотти оформил дубль, окончательно добив «Юве».

«Ювентус» по итогам сезона стал первым (83 очка), а «Рома» — пятой (70 очков). 0