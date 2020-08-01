ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахОстаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?
  • 21:52
    • Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер
  • 21:34
    • «Арсенал» завоевал Кубок Англии
  • 00:07
    • Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»
  • 23:52
    • «Аталанта» проиграла «Интеру», «Наполи» победил «Лацио»
  • 23:40
    • «Милан» разгромил «Кальяри», «Ювентус» уступил «Роме»
    Все новости спорта

    «Милан» разгромил «Кальяри», «Ювентус» уступил «Роме»

    «Милан» — «Кальяри»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Кальяри Ювентус Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Милан» одержал крупную победу над «Кальяри» в домашнем матче 38-го тура итальянской Серии А.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Встреча, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 3:0.

    «Россонери» вышли вперед уже на 10-й минуте благодаря автоголу Рагнара Клавана.

    На 55-й минуте Златан Ибрагимович удвоил преимущество «Милана». Победную точку спустя еще две минуты поставил Самуэль Кастильехо.

    В турнирной таблице Серии А «Милан» занял шестое место (66 очков), а «Кальяри» — 13-е (45 очков).

    В параллельном матче «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «Ромы» — 1:3.

    «Старая синьора» открыла счет на 5-й минуте, когда Гонсало Игуаин воспользовался скидкой от Адриена Рабьо.

    На 23-й минуте точный удар головой нанес Никола Калинич, восстановив паритет. А за минуту до перерыва Диего Перотти реализовал пенальти и принес «волкам» минимальный перевес.

    На 52-й минуте Перотти оформил дубль, окончательно добив «Юве».

    «Ювентус» по итогам сезона стал первым (83 очка), а «Рома» — пятой (70 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • Вчера в 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Лечче» — «Парма»
  • 1.64
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Парма» планы «Лечче» по спасению?
  • «Лечче» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Торпедо» не победит в Ярославле?
  • «Шинник» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • В Самаре много голов забито не будет
  • «Крылья Советов» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дженоа — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры