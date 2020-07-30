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    В Швейцарии готовятся возбудить дело против Инфантино

    Футбол ФИФА Между тем Скандалы
    Против президента ФИФА Джанни Инфантино в Швейцарии готовятся возбудить уголовное дело, пишет Reuters.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    Футбольного функционера подозревают в связях с бывшим генеральным прокурором Михаэлем Лаубером, подавшим в отставку на прошлой неделе.

    Суд по делу Лаубера пришел к выводу, что он скрыл встречу с Инфантино и предоставил ложную информацию надзорному органу, когда его ведомство расследовало коррупцию в ФИФА.

    Специальный прокурор Штефан Келлер обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино, они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

    Напомним, что в 2016 году по итогам расследований пост главы ФИФА был вынужден покинуть Зепп Блаттер. 0

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