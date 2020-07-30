В Швейцарии готовятся возбудить дело против Инфантино

Против президента ФИФАв Швейцарии готовятся возбудить уголовное дело, пишет Reuters.

Футбольного функционера подозревают в связях с бывшим генеральным прокурором Михаэлем Лаубером, подавшим в отставку на прошлой неделе.

Суд по делу Лаубера пришел к выводу, что он скрыл встречу с Инфантино и предоставил ложную информацию надзорному органу, когда его ведомство расследовало коррупцию в ФИФА.

Специальный прокурор Штефан Келлер обнаружил признаки преступного поведения, связанного со встречей Лаубера и Инфантино, они оба ранее отрицали какие-либо обвинения.

Напомним, что в 2016 году по итогам расследований пост главы ФИФА был вынужден покинуть Зепп Блаттер. 0