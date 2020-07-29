«Сассуоло» — «Дженоа»: счет 5:0, обзор голов

В рамках 37 тура Серии Аразгромил домасо счетом 5:0.

Счет в игре открыл Хамед Траоре после передачи Доменико Берарди. За 5 минут до конца первого тайма Берарди и сам стал автором забитого мяча.

На 60 минуте Франческо Капуто утроил преимущество хозяев. Позже этот же футболист и Джакомо Распадори забили по мячу, доведя счет до разгрома.

«Сассуоло» набрал 51 очко и занимает 8 место в таблице турнира. «Дженоа» приблизилась к зоне вылета на расстояние одного пункта.