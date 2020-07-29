«Сассуоло» — «Дженоа»: счет 5:0, обзор голов

Доменико Берарди
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Счет в игре открыл Хамед Траоре после передачи Доменико Берарди. За 5 минут до конца первого тайма Берарди и сам стал автором забитого мяча.
На 60 минуте Франческо Капуто утроил преимущество хозяев. Позже этот же футболист и Джакомо Распадори забили по мячу, доведя счет до разгрома.
«Сассуоло» набрал 51 очко и занимает 8 место в таблице турнира. «Дженоа» приблизилась к зоне вылета на расстояние одного пункта.
Серия А. 37 тур
«Сассуоло» — «Дженоа» — 5:0
Голы: 1:0 — 26 Траоре, 2:0 — 39 Берарди, 3:0 — 66 Капуто, 4:0 — 74 Распадори, 5:0 — 77 Капуто«Сассуоло»: Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 79), Толян, Феррари, Марлон, Бурабия, Джуричич (Распадори, 73), Локателли (Обианг, 73), Траоре (Гараслин, 65), Берарди (Манцари, 79), Капуто«Дженоа»: Перин, Гольданига, Ромеро, Масьелло, Бираски (Кришито, 46), Шене (Яго Фальке, 72), Лерагер, Кассата (Анкерсен, 46), Ягелло (Бехрами, 61), Пинамонти, Пандев (Фавилли, 72)Предупреждения: Ромеро (15), Обианг (85)