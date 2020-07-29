ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 20:54
    • Опубликовано расписание первого тура РПЛ
  • 20:26
    • Федор Смолов вернулся в «Локомотив»
  • 18:55
    • «Локомотив» подпишет форварда «Бордо»
  • 22:33
    • Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
  • 22:25
    • «Лацио» в Риме обыграл «Брешию»
    Все новости спорта

    Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

    «Сампдория» — «Милан»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сампдория Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович. На 52-й минуте Ибра ассистировал Хакану Чалханоглу, а шесть минут спустя оформил дубль.

    На 78-й минуте «Сампдория» попыталась отыграться, однако Гонсало Марони не смог забить с пенальти.

    Хозяева отквитали один мяч на 87-й минуте — гол забил Кристоффер Аскильдсен. Но в компенсированное время Рафаэл Леау восстановил отрыв «россонери».

    Коллектив Стефано Пиоли набрал 63 очка и укрепился на 6-й позиции в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» располагается на 15-м месте с 41 очком. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • 27/07/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Торино» — «Рома»
  • 1.67
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов пропустят туринцы дома?
  • «Торино» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Устоит ли «Болонья» на «Артемио Франки»?
  • «Фиорентина» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Фулхэм» вновь не даст шанса валлийцам?
  • «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фулхэм — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.76
  • Экспресс дня 30 июля
  • Завтра в 21:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рига — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Гётеборг — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Перт Глори
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры