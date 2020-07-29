«Сампдория» — «Милан»: счет матча 1:4, обзор голов

В матче 37-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4.

Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович. На 52-й минуте Ибра ассистировал Хакану Чалханоглу, а шесть минут спустя оформил дубль.

На 78-й минуте «Сампдория» попыталась отыграться, однако Гонсало Марони не смог забить с пенальти.

Хозяева отквитали один мяч на 87-й минуте — гол забил Кристоффер Аскильдсен. Но в компенсированное время Рафаэл Леау восстановил отрыв «россонери».

Коллектив Стефано Пиоли набрал 63 очка и укрепился на 6-й позиции в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» располагается на 15-м месте с 41 очком. 0